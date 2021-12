Joel Ostrat koroonakriisist: see on tohutult suure jälje jätnud ja tekitanud inspiratsiooniseisaku

Koroonakriis on Joeli sõnul muutnud toidu tegemise koledamaks: "2 aastat on koroonakriis kestnud ja kolm kuud ei saanud üldse toitu taldrikusse panna, pidime karpi panema ja see jättis meile kui kokkadele korraliku haava. Kui restoranid uuesti avati ja pidime toitu taldrikusse jälle hakkama panema siis naljatasime, et ei oskagi enam, sest oled harjunud karpi panema. See on tohutult suure jälje jätnud ja tekitanud sellise inspiratsiooniseisaku."