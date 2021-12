KUULA | Kui kaunis! Ilmus Ott Leplandi uus lugu "Jõulud rõõmsaks"

Otil jätkub Karl-Anderi suunas vaid kiidusõnu: "Karliga on meil koostöö alati väga hästi sujunud. Stuudios on alati hea õhkkond, oleme muusikaliselt samal lainepikkusel ning lood on valminud heas tempos."

Karl-Ander Reismann sekundeerib kaasautorile: "Idee teha jõululugu tuli mul juba eelmise aasta jõuludel kui avastasin, et Eestis on puudu üks korralik eestikeelne jõuluhitt. Alustasin looga 25.detsembril, olles jõudnud just vanavanemate juurest pühade tähistamiselt. Pühade meeleolus salvestasin esialgse loo idee paari päevaga valmis. Pakkusin lugu Otile ja koos kirjutasime pala lõpuni. Lõpptulemus tuli nii jõululik kui üks lugu olla saab. Jätsime valminu aastaks ootele ning täna ongi see pidulik hetk, kui saame jõululugu kõigiga jagada."