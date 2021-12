FOTO: Vida Press

Täna jõuab taaskord Eesti televaatajateni menufilm "Üksinda kodus". 31 aastat tagasi kinodesse jõudnud linateose staarid on sellest saadik elanud vägagi erinevaid elusid. On neid, kes said sülle kukkunud kuulsusega ja rahaga väga hästi hakkama, kuid on ka neid näitlejaid, kelle käekäik nii hästi ei edenenud.