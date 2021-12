Urmas Sõõrumaa tähistas juubelit kõige kallimate seltsis

Küsimusele, kas number 60 on hirmutav või hoopis hea, vastab Urmas, et see on üks ilusamaid vanusenumbreid inimese elus: "Üldse mitte hirmutav. See on selline tunne, nagu oleks ülikooli lõpetanud või mingi väga hea teoga hakkama saanud. Kuna pooldan taoistlikku lähenemist elule, siis taoistid ütlevad, et 60 aastat on inimese kõige tähtsam vanus pärast sündi, sest selleks hetkeks sa oled läbi käinud nii tulest kui veest, maast, metallist ja puuenergiast. Nüüd on aeg, kus peaksid elutarkust tagasi andma. Siiani on olnud alles õpipoisi aeg!"