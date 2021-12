Juba sellest ajast saadik, kui "Rannamaja" esimene hooaeg eetrisse läks, on Kroonikale vihjatud siit ja sealt, et populaarsest tõsieluseriaalist tuule tiibadesse saanud Merylin Nau jätab Instagramis oma elust glamuursema mulje kui see tegelikult on.