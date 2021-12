KLÕPS | Salma Hayeki meigivaba pilt lööb pahviks: näitlejanna näeb poole noorem välja!

Mehhiko kaunitar on tunnistanud, et võitleb agaralt kiusatuse vastu Botoxit kasutada. "Uskuge mind, see on mind ahvatlenud, aga ma olen vastu pidanud. Mõelge, mis juhtub teie lihaste ja nahaga, kui olete haige olnud ning mitu päeva ei liiguta. Kõik atrofeerub. Lisaks, kui sa tuimestad ühe lihase oma näos, siis peavad teised lihased seda asendama. Ja kui sa ükskord seisma jääd, siis milline see kõik välja näeb?"