"See oleks perekonna tülli ajanud!" William soovis abielludes, et Catherine'i teataks hoopis teise tiitliga

Nimelt kerkis kohe pärast nende kihlumisuudist 2010. aastal päevakorda küsimus selle kohta, kuidas hakatakse Kate'i edaspidi kutsuma. On teada, et Briti kuningakojas jagab kuninganna Elizabeth II tiitleid pulmakingina ning võis oodata, et Williami vanaema teeb temast ja tema tulevasest abikaasast hertosgi ja hertsoginna.

Kuid William seda ei soovinud ning lootis, et Kate saaks hoopis printsessi tiitli ja ka tema ise saaks edaspidi olla eelkõige prints, mitte hertsog. Kuid William ei arvestanud sellega, et Kate oli ikkagi tavakodanik ning ta poleks kuidagi saanud printsess Catherine 'iks saada. Kui prints oleks keeldunud hertsogi tiitlist, siis oleks Kate'ist saanud printsess William.

Ajaloolase Kenneth Rose'i sõnul oleks Kate'ile antud tiitli andmine tekitanud suguvõsas suure skandaali. Tema andmete järgi on kuninglikus perekonnas tehtud ainult üks või kaks erandit ning neid on kuninganna väga hästi põhjendanud.

"Kui see oleks juhtunud (Kate'i nimetamine printsess Catherine'iks), siis ma olen üsna kindel, et näiteks Kenti printsess Michael tahaks, et teda kutsutaks printsess Marie-Christine'iks. Ma arvan, et Williamile pandi surve peale, et ta ei muudaks seda süsteemi," tõdes ajaloolane.