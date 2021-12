Tiina Park: mu elu pole olnud lilleline põld, kus koos liblikatega hõljuda

"Minu elu ei ole olnud lilleline põld, kus liblikad hõljuvad ja mina koos nendega. Ma usun, et väga paljudel inimestel on elus probleeme olnud, aga nendest tuleb lihtsalt üle saada. Looja on meid loonud kõik erinevatena. Ühele on andnud imelise lauluhääle, seda mul ei ole. Ühele on ta andnud pikad siresääred, seda mul ka ei ole. Kolmandale on ta andnud näiteks võime pugeda, ka seda mul pole. Aga neljandale on ta andnud jõudu elada ja mulle on looja seda andnud küll," sõnas Tiina "Pealtnägija".