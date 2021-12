Teekonna lõpp! Mikk Saar lõpetas metsanduskooli

Mikk räägib, et eelmise aasta sügisel astus ta kooli seepärast, et matkates tekkis tal huvi metsa vastu. Ta mõistis, et ei tea metsa kohta just palju ja tahab rohkem aru saada, kus ta oma matkadel liigub. Samuti leidis Mikk, et tasuks osata midagi veel peale laulmise.

"Eriala tutvustuses oli kirjas, et kui sulle meeldib üksi metsas käia, siis see on sinu jaoks. Ma tundsin, et nii see just ongi! Ja ma olen õnnelik. Väga õige valik oli ja väga hea kool," ütleb Mikk, kes astus juba uuesti samasse kooli, et jätkata õpinguid süvitsi. "Mind saab varsti spetsialistiks kutsuda," muigab Mikk ja lisab, et praegu veel ta oma teenuseid siiski metsaomanikele pakkuda ei saa. Kui ta teeb aga keskkonnaagentuuri eksami, võib temast ametlikult saada metsahindaja.