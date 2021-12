Leia oma muredele vastused: Saku Suurhallis esineb maailmakuulus psühholoog Jordan B. Peterson

Jordan B. Peterson on 1962. aastal sündinud Toronto Ülikooli psühholoogiaprofessor ja kliiniline psühholoog. Ta on aidanud oma kliinilistel klientidel hallata depressiooni, obsessiiv-kompulsiivset häiret, ärevust ja skisofreeniat ning on pidanud palju loenguid Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Dr. Peterson on koos oma õpilaste ja kolleegidega Harvardis ja Toronto ülikoolis avaldanud üle saja teadusartikli, mis on muutnud isiksuse tänapäevast arusaama.

Jordan B. Petersoni raamat „12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” ilmus 2018. aastal ja saavutas üle maailma peadpööritava edu ning seda on müüdud rohkem kui 4 miljonit eksemplari. Raamat oli ka Sunday Timesi ja New York Timesi parim bestseller kategoorias „meie aja mõjukaim intellektuaal”. Järg raamatule „Beyond Order: 12 More Rules for Life” ilmus tänavu 2. märtsil.