Prints Harry võrdleb koroonakriisi HIV-epideemiaga ning süüdistab ettevõtete ahnust mõlema pandeemia pikenemises

Sussexi hertsog ütles vaatajatele oma Youtube'i videos, et koroona- ja HIV-pandeemia vahel on erakordselt palju sarnaseid paralleele. Nimelt kommenteeris 37aastane prints videot, kus oli tema varalahkunud ema printsess Diana. Teadupoolest oli just tema suur HIV ning AIDSi teadlikkuse tõstmise pooldaja.

Niisamuti kirjutas Harry kirja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) juhile Tedros Adhanom Ghebreyesusele ja UNAids juhile Winnie Gyanyimale, öeldes, et kui sügavalt tänulik oleks tema ema, printsess Diana olnud tänaste saavutuste eest.

Muu hulgas kutsus ta üles suuri farmaatsiaettevõtteid lõpetama vaktsiinide monopoliseerimise, julgustades jagama tehnoloogiad arengumaadega, misjärel saaksid nad hakata ise koroonavaktsiine tootma. Siiani on mõned eksperdid arutanud selle üle, et kas rikkad riigid on vaktsiini mitte jagamisel tekitanud olukorra, kus arengumaades on madal vaktsineeritus.