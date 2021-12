Palju õnne! Grete Lõbu ootab kolmandat last: peate taluma minu ümaramaks muutumist kevadeni

Marko Reikop viitab, et on erakordne hetk, kui ta peab intervjueerima oma kaassaatejuhti. Ta viitab algul tõsiasjale, et Grete keskkoht on kuidagimoodi kasvanud ning küsib seepeale salapäraselt: "Mis sul selle kohta selgituseks on öelda?"

"Tõepoolest, minu käest on küll vähem küsitud, aga kolleegidelt - isegi sinu käest - on küsitud, et miks sa Grete nii lohvakaid riideid kannad ning näost nii imelik oled?" tunnistab Lõbu, kelle sõnul on ta kõigiga sel teemal vesteldes palunud seda mitte kellelegi öelda.

"Aga see vastab tõele. Jah, nii on," lausub Grete "Ringvaate" otse-eetris, et ootab kolmandat last. Ta selgitab, et kui rasedus on veel nii algusjärgus, siis ei tahagi selle kohta eriti midagi öelda. "Mõni on selline kena rase ning see kõhukene tasapisi tuleb, nii et sa peaaegu ei märkagi. Mul on see lugu, et minul on järgmisel päeval kõht ees," naerab Grete. "Minu kaaslane ütleb selle peale: "Pole midagi, see laps tahab lihtsalt lossi"," nendib Lõbu, kelle sõnul ongi ta näost veidi imelik, kui 24/7 on pidevalt halb olla.

"See ei ole sul ju esimene laps, järjekorras kolmas. Sa oleks saanud seda olukorda vältida," togib Reikop, mispeale Lõbu ütleb, et ta ei soovinud seda vältida, vaid justnimelt tahtis, et seesugune olukord tekiks. "Ma jään ka siinpuhul tagasihoidlikuks, et ei ole avaliku elu tagelasega tegu, kuid armastus on nii suur. Ja laps on nii oodatud. Ma loodan, et see kõik läheb ilusasti. Kallid vaatajad, te peate taluma minu ümaramaks muutumist kevadeni. Kaks kolmandikku on veel minna."

Grete Lõbul on siiani kaks tütart, kellest üks on 17 ja teine 13.