VIDEO | Uus tõusev täht An-Marlen avaldas loost kaadritaguse video ning teeb ajalugu Spotify's

An-Marleni UK garaaži mõjudega eurolugu valmis koostöös produtsentide Sander Sadama ning Alvar Antsoniga ning sõltumata teise veerandfinaali tulemusest on saanud rohkelt tähelepanu nii välismaistelt eurofännidelt kui kohalikelt kuulajatelt. Lugu on Estonian Top 50 Spotify playlisti teine kodumaine lugu peale Andrei Zevakini ja Grete Paia eurolugu “Mis nüüd saab”, üldarvestuses on lugu tugeval kümnendal kohal.

Paljud fännid avaldavad nii Twitteris kui Youtube’i kommentaariumis arvamust, et An-Marlen “rööviti” ning tema lugu oli võistluse mõttes kõige värskem ning oleks väärinud edasipääsu. Kahjuks ei osutunud An-Marleni “Lõpuks Muutub” nii rahva valikuks kui žürii lemmikuks. “Siit edasi on kõik vaid ülesmäge ja see on alles algus – olen väga tänulik selle kogemuse ja võimaluse eest enda muusikat nii suurele hulgale publikule tutvustada ning ei jõua juba ära oodata, et järgmist lugu teiega jagada,” lisab An-Marlen. Artisti tiim kinnitab, et juba detsembris on loodetavasti võimalik oodata uut lugu.