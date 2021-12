Rokisõbrad, rõõmustage! Uriah Heep esineb oma 50. sünnipäeva maailmatuuri raames Eestis

Maailmale sellised rokihümnid nagu "Lady in Black", "Gypsy" ja "Easy Living" andnud bänd on 50 tegutsemisaasta jooksul loonud 24 stuudioalbumit, müünud 45 miljonit plaati ning astunud lavalaudadele üle 4000 korra. Artist on üks vanimaid siiani aktiivselt tuuritav rokkbänd maailmas ning bändi liidri Mick Boxi sõnul on nad suutnud murda põlvkondade-vahelisi barjääre nähes oma kontsertidel ka palju noori.

Bänd on kogu oma karjääri jooksul olnud äärmiselt viljakas laululooja. Alates 1970. aasta debüütalbumist "...Very 'Eavy ... Very 'Umble" kuni 2018. aasta "Living the Dream" on nad hoidnud kindlat omanäolist ja stiilipuhast rokijoont. Artist on hiljutistes avaldustes öelnud, et peagi ilmutavad nad oma 25. stuudioalbumi.