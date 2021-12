Kohutav juhtum! Tuntud muusikaikooni abikaasa tulistati kodus röövi käigus surnuks

Politsei kahtlustab, et Avant võis olla röövijate kindel eesmärk. "Ma ei usu, et see oli juhuslik rünnak, kuid ma ei soovi sel teemal hetkel spekuleerida," lausub Beverly Hillsi politseiosakonna ülem Mark Stainbrook eilsel pressikonverentsil. Tema sõnul on kahltustatav või kahlustatavad siiani vabaduses ning mõrva motiiv on veel siiani ebaselge. Mõrvajuurdlus on aktiivselt käimas.