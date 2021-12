Palju õnne! Näitleja Märt Koik sai esmakordselt isaks

„Jah, see on tõsi!“ kinnitab värske isa Õhtulehele. Märt ütleb, et poeg sündis täna 2. detsembri öösel kell 4.36. „Kõik kulges kiiresti ja probleemideta. Oleme kõik väsinud, aga väga õnnelikud,“ rõõmustab äsja isaks saanud Märt.