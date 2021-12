Briti-ameerika rokkbänd Foreigner tuleb maikuus Eestisse

Foreigneri repertuaaris on rock’n’rolli kõige kauem kestnud hümnid, sealhulgas „Juke Box Hero“, „Cold As Ice“, „Hot Blooded“, „Waiting For A Girl Like You“, „Feels Like The First Time“, „Urgent“, „Head Games“, „Say You Will“, „Dirty White Boy“, „Long, Long Way From Home“ ja maailmakuulus hitt „I Want To Know What Love Is“. Üle 40 aastaa tegutsenud FOREIGNER rokib endiselt raadiote playlistides ja nende album on jätkuvalt edukas Billboard 200 edetabelis. FOREIGNERi hitte striimitakse nädalas keskmiselt üle 10 miljoni korra.