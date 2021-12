FOTOD | Milline lustakas seltskond! Saara Pius jagas vahvaid perepilte

Mullu detsembris Kroonikale antud intervjuus rääkis Saara nende pere jõulutraditsioonidest. "Ehime kuuse ära – kõige erilisemad on ikka lapse tehtud kuuseehted. Need on aukohal. Tavaliselt me 24. ja 25. detsembri veedame peredega. Kõik Piusid koos. Jõuluõhtul polegi muud kui peredega ühine ajaveetmine, jõulusöökide söömine, väiksed kingid ja päkapikud ja kõik. Jõulusöögid on meil klassikalised. Ma eriline kokkaja ei ole."