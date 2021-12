Sven Lõhmus katsetab Elina Nechayevaga uut stiili

Viljakaks kujunenud koroonapausid andsid Svenile võimaluse mõelda ning uusi stiile katsetada. "Kirjutasin sel ajal ka palju instrumentaalmuusikat, nii et olen läinud väga mitmesse suunda," ütleb ta, et uute katsetuste sekka kuulub ka "Remedy".

See lugu on tema sõnutsi omapärase ülesehitusega ja helikeel on teistsugune, kui ta tavaliselt on teinud. "Elinal on väga äge hääl ja "Remedy" peaks talle sobima – Elina saab oma häälega varieerida ja erinevaid tämbreid kasutada."