Kummastav vahejuhtum lennukis: naine hakkas oma karvutut kassi rinnaga toitma

Pentsik olukord leidis novembris aset lennul New Yorgi osariigist Syracuse`ist Atlantasse, vahendab Metro. Stjuardess Ainsley Elizabeth muljetas hiljem TikTokis, et ühel naisel oli kaasas karvutu kass, kes oli mässitud teki sisse. Kaugemalt paistis justkui hoiaks reisija süles beebit.

Naine tõmbas oma pluusi üles ja hakkas kassi imetama. Õigemini - ta üritas seda. Loom tõrkus ning näugus, ent naine oli järjekindel. Lennusaatjad üritasid situatsioonile pidurit tõmmata ning palusid, et naine paneks looma tagasi puuri. Too aga keeldus.

Delta Airlines kodulehel seisab, et loomi võib lennukisse kaasa võtta, hoides neid vastavas kandekotis või -puuris. Lennukis on lubatud naistel ka rinnaga toita, ent loomulikult on peetud silmas reaalseid imikuid.