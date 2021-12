Ohoh! George Clooney saatis pikalt firma, mis pakkus talle reklaami eest üle 30 miljoni euro

Mirror kajastab, et Clooney, kelle varanduse väärtus on hinnanguliselt 442 miljonit eurot, tõi ka ülla põhjenduse, miks nõnda käitus.

Ta rääkis, et üks lennufirma soovis ta palgata oma reklaami. "Mulle pakuti 35 miljonit dollarit (30,9 miljonit eurot - toim) töö eest, mis kestnuks kõigest päeva. Aga rääkisin oma abikaasa Amaliga ja otsustasime koos, et see pole seda väärt," sõnas Clooney.