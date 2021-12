Comedy Estonia tiim traagiliselt hukkunud Tambet Sillast: ta hoidis erilist kohta meie kõigi südametes

Avaldame Comedy Estonia tegevjuhi Merily Viita poolt edastatud avalduse täismahus:

"Neljapäeva õhtul kaotasime Tartu-Tallinna maanteel juhtunud liiklusõnnetuses hea sõbra ja koomiku Tambeti.

On tõesti raske kirjeldada valu, mida me praegu tunneme. Tambet hoidis erilist kohta meie kõigi südametes ja meid liitis armastus stand-up’i vastu. Inimeste naerma ajamine oli kõige tähtsam asi tema elus ja ta tegi seda suure pühendumusega. Ta oli Eesti komöödia tulevik. Tegelikult oli ta palju rohkemat. Tambet oli läbi ja lõhki hea inimene. Ta polnud nõus isegi putukat tapma. Pigem püüdis ta sitika klaasi sisse ja lasi vabadusse. Meie grupp pole enam kunagi endine. Ja kui juba meil on raske, siis on täiesti mõeldamatu ette kujutada, mida tunneb tema perekond.

Kogu Comedy Estonia perekond tunneb südamest kaasa Tambeti perekonnale ja lähedastele ning oleme neile igal võimalikul viisil sel raskel ajal toeks.

Sõidukit juhtinud Louis Zezeran on haiglast väljas ning toibub juhtunust pere keskel, kuid palume sel raskel ajal mõistvat suhtumist ja rahu, et tal oleks võimalik juhtunust taastuda. Autos viibis ka kolmas inimene, 23-aastane mees, kes on hetkel haiglas ning meie mõtted ja head soovid on temaga, et ta paraneks kiiresti.

Palume teie tuge ja austust, et perekond ja lähedased saaksid rahus leinata. Täname politseid ja teisi esmareageerijaid, kes selle kohutava õnnetuse toimumise järel kõiki kannatanuid abistasid.

Hoia ja kallista oma lähedasi. Ära võta kedagi oma elus enesestmõistetavana. Sa arvad, et sellised asjad juhtuvad vaid teistega, kuni see juhtub sinuga.

Reedese etenduse jätsime me ära ning hüvitame inimestele soovi korral piletid. Kõik ostetud piletid kehtivad 7. jaanuaril toimuval etendusel Arukülas.

Me teame, et Tambet tahaks, et show läheks edasi! Seetõttu otsustasime kõik üheskoos, et alates pühapäevast läheb meie sügistuur edasi – Tambeti mälestuseks. Usume, et just nii saame kõige paremini hoida elus tema hinge ja kirge.

Täiendavaid kommentaare juhtunu osas me ei jaga."