Rod Stewarti jõulupeol on eriti ranged reeglid: tõhustusdoos ja negatiivne koroonatest olgu olla

Metro kajastab, et 76-aastane muusik ise on saanud algsed kaks süsti ning nüüdseks ka tõhustusdoosi otsa.

"Mind ajab vihale, eriti just Ameerikas, kui räägitakse, et see on mu õigus, mu vabadus," viitas ta nende inimeste suhtumisele, kes vaktsiinist keelduvad. "Ei, see pole su õigus ja vabadus. Sa oled mõrvar ja sa võid ka ise surma saada."