Mis on küll tema ilu saladus? Salma Hayek pole ilulõikustega liialdanud

Kui noor ja võluv naisnäitleja saab ­ootamatult 55, aga just sellist ümmargust tähtpäeva Salma käesoleva aasta septembris tähistas, siis on see ohtlik iga. Paljud naissoost tähed vajuvad tagaplaanile või kaovad üldse suurelt ekraanilt. Salma võib täiesti kindlalt arvata, et ta püsib näitlejana endiselt sadulas.