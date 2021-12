Ithaka Maria superstaarisaate Maribelist: ta läks saatesse selleks, et oma elus uus lehekülg keerata

"Maribel ei tulnud saatesse õnne katsuma, vaid otsusega keerata oma elus uus lehekülg, teha Algust (suure algustähega), võtta vastutus ning hakata ennast isiksuse, artisti ja loovlauljana avastama. Eriliselt imetlusväärne on tema puhul see, et ta on alati säravana olemas kõigi jaoks. On näha, et tal on tõesti kõik teed lahti meelelahutusäris nii Eestis kui välismaal nii laulja kui laulukirjutajana, telesaatejuhi, modelli või näitlejana."