Vahejuhtum leidis ühe lugeja sõnutsi aset kella 17 paiku Rocca al Mare kaubanduskeskuses. Eemalt tundus justkui oleks Prangel turvameeste ja politsei poolt maha väänatud, kuna tal polnud maski ees.

Prangel kostis, et üks intsident seoses politseiga kaubanduskeskuses tõesti oli. Ta märkis, et ei soovi teemat pikemalt kommenteerida. Mis ikkagi täpsemalt juhtus? Miks te maski ei kandnud, olete nende vastane või oli maha ununenud? Prangel ohkas ja kordas, et soovi kommenteerida. "Kuna politsei ka sellesse segatud, ei taha rohkem rääkida," lausus ta napilt.

Põhja prefektuuri välijuht Sander Leinberg heitis valgust, mis keskuses juhtus.

Selgub ,et varasemalt on Prangel uhkustanud, et kandis maski vaid korra - lasteaias esinemise ajal.