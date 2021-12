Raadiosaatejuht Andres Puusepp aitas libedaga teelt välja sõitnud juhti

"Ohutut liiklemist. Teed on väga libedad, veendusin selles ise hetk tagasi," kirjutas Andres Puusepp Instagrami storys, mis kujutab päästjaid katkise sõidukiga tegelemas.

Kroonika on täpsema kommentaari saamiseks pöördunud ka Andres Puusepa enda poole. Kui esialgse info kohaselt öeldi, et avarii juhtus Puusepa endaga, siis ütles raadiosaatejuht, et tema tegeleb päästetöödega ja õnnetus temaga ei juhtunud.