Kingi pühadeks Saara Nüganen ja Anne Reemann! Koos ja korraga

2019. aasta lõpp. Kalmer Tennosaare elukäigule tugineva muusikalise lavastuse piletid kaovad piletimüügilettidelt nagu soojad saiad. Kuigi ettevõtmine ise toimub alles järgmisel suvel, on armastatud näitlejate ansambel kindlaks märgiks, et see, mis tuleb, saab hea. Nii ka läks – „Vana klaverit“ mängiti Kiidjärvel kaks hooaega jutti.

Sama näitlejate tuumik – Sepo Seeman, Kalle Sepp, Peeter Oja, Liina Tennosaar – koos „ENSV“ produktsioonitiimiga on taas töölaudade taga, et vormida uut nostalgiamenukit, juulis-augustis publiku silmade ette jõudvat suvetükki „ADA. Rääkimata lugu“. Lisaks eelpool mainitutele näeme Saara Nüganeni ja Anne Reemanni peategelasena ning kaasa löövad veel Jan Uuspõld, Seppo Seeman, Birgit Sarrap, Kalle Sepp, Peeter Oja, Priit Strandberg, kehastades nõukaaegseid kultuuriheeroseid ja estraadikunstnikke. Põlvamaamaa värskes õhus kõlavad etenduses laulud ansambli Laine, Heli Läätse, Heidi Tamme, Uno Loobi, Kalju Terasmaa, Kalmer Tennosaare ja paljude teiste repertuaarist.



Ada küll, aga teise külje pealt

Suveprojekti produtsentide Marek Toompere ja Tarmo Kivivälja sõnul oli etenduse peategelane nõukogude maskuliinses maailmas hakkama saada püüdev naine. Ada, keda eelmise sajandi teises pooles jagus igale poole – elusana kinodesse, estraadisaalidesse, restoranidesse ja raadiosse, fotona daamide rahakottide vahele ja poissmeeste öökappidele, sest tema loomulik sarm ei jätnud külmaks ei mehi ega naisi.



Nagu värvikaid kujusid ikka, armastati tedagi, aga ka kadestati. Just viimane sai ilmselt tõukeks meeletutele kuulujuttudele näitleja eraelust, millest enamik polnud väärt ei kärbsemustagi. „Väga lihtne oleks portreteerida Ada Lundveri kui pelka seksisümbolit. Trupi eesmärk on minna siiski süvitsi, vaadelda hoovusi, mis vormivad ühest lihtsast neiust miljonite lemmiku ja viivad elupäevade lõpuks sinna, kuhu keegi meist sattuda ei tahaks,“ rääkisid produtsendid, lisades, et kuigi loos saab olema omajagu traagikat, siis kurva tujuga ei naase Kiidjärvelt keegi.