Spordisõbrad, pange end valmis! Korvpalli suurshow Harlem Globetrotters tuleb Eestisse

95-aastaseks saanud Harlem Globetrotters esineb Eestis maailmatuuri raames. Meeskond on põiminud ühte tipptasemel korpallimängu ja showelemendid ning on olnud ületamatu oma ala meister. Legendaarne show on aastakümneid olnud spordi- ja meelelahutusmaailma tähelepanu all oma meeskonnaliikmetest staaridega ning väljapaistva mängumaneeriga.