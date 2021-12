Produtsent Triin Luhats avalikustab suurima hirmu: ma tohutult pelgan võõraid inimesi

"Selguse huvides ütlen, et ma olen totaalne introvert – mulle meeldib olla omaette. Ma pelgan tohutult võõraid inimesi, see ongi minu hirm," tõdeb Triin Luhats, kelle sõnul ta uute projektide puhul ei karda mitte nende teostamist, vaid hoopis võhivõõraste inimestega suhtlemist.

Samas ütleb Luhats, et tal on produtsendina tihti päevi, kus ta alustab kõnedega juba hommikul kaheksa-üheksa ajal ning lõpetab samal ajal õhtul. "Meetodid ja taktikad sellest üle saamiseks on erinevad. Enda jaoks ma olen alati mõelnud, mis on kõige hullem asi, mis juhtuda võib," annab Luhats nõu sellisest hirmust üle saamiseks.