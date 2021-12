Peretragöödia üle elanud Dave Benton: kaotusvalu juures on raske tunnistada, et elu läheb ka ilma kallite inimesteta edasi

"Lein võib igal inimesel olla erinev – mõni on täiesti sõnatu, mõni karjub, mõni on maruvihane või ei taha juhtunut uskuda. See on kõik normaalne, et tunded saaks tulla välja. Sa võid tunda just nii, nagu sa tunned. Ja täpselt nii kaua, kui sul on vaja. Leinamiseks tuleb endale aega anda. Aeg on võlusõna selles kohutavas olukorras. Aeg on meie parim sõber," arvab armastatud laulja.