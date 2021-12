Tervena elatava elu üks võtmeid on meie kodune keskkond, kus kodukontorite ajastul veedame rohkem aega kui kunagi varem. Feng shui on oma olemuselt energiaõpetus, mis õpetab tundma energia omadusi ja viise, kuidas need enda heaks tööle panna.

Oluline on järgida põhimõtet, et sarnane tõmbab sarnast. Kui kodu on meie turvaline pesa, kus päevategemistest rahuneda ja taastuda, on tähtis, et sealne keskkond oleks soosiv. Enese teadmata võib elada aastaid halva energiaga kohas ja imestada, miks on tervis korrast ära või miks suhted ei toimi.