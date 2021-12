LAHE ÜLLATUS Juubilar esitleb koos ettevõtjast sõbra Märt Vooglaiuga T-särki, mis valmistati Urmas Sõõrumaa nimelise turniiri US Open tarvis. Seekordne oli pühendatud ärimehe 60. sünnipäevale. Särgi rinnaesisel on kiri "1961 limited", mis on vihje Sõõrumaa sünniajale 29. novembril 1961.

FOTO: Viktor Burkivski