FOTOD | Nagu teine inimene! Telestaar näitas, mida erinevad sõltuvused tema näoga tegid

Heatoni, kes on nüüdseks olnud 42 nädalat kaine, arvates oleks parem mõte inimesi harida ja seda probleemi ennetada, mitte hakata inimesi trahvima ja vangistama. "Kahjuks ei peata karmimad karistused meid, tõelisi sõltlasi, vaid need sunnivad meid sõltuvusega rohkem nutikamad olema," arvab ta.

Vaatamata sellele, et Heaton on tuntud nägu, siis tegelikult polnud tal raha, et võõrutusravile minna. Seetõttu loodab ta, et valitsus paneb karistamiseks mõeldud summad hoopis selle alla, et aidata inimestel ravi saada.