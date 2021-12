KUUMAD KLÕPSUD | Tyra Banks tähistas sünnipäeva äärmiselt seksikate piltidega: palju õnne ka teistele Amburitele!

"Täna on minu sünnipäev! Mu keha muutub iga aastaga. Mu keha on nüüd täidlasem. Nagu ka minu meelgi. Palju õnne ka teistele Amburitele!" kirjutas Banks oma postituse pealkirjas.

Banks tunnistas mullu detsembris väljaandele Harper's Bazaar, et võttis 13 kilogrammi juurde.

"Toiduga on mul väga huvitav suhe. Ma isegi ütleksin, et toit on üks olulisemaid asju minu elus. Ma olen suurusjärgu võrra raskem kui eelmisel aastal," ütles Tyra.