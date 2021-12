Vanale koerale uusi trikke ei õpeta! Khloe Kardashian sai oma peigmehe kohta teada kohutava uudise

Ajakirja People andmetel oli lapse eostamise ajal Khloe ja Tristian teineteist taasleidnud ning tõsielustaar arvas, et nad on kindlas suhtes. "Khloe oli kurb, kui ta kuulis, et teda on jälle petetud," ütles allikas. "Ta ei suuda uskuda, et Tristian saab jälle isaks."

Khloel ja Tristianil on ühine tütar True. Mõni päev enne tema sündimist 2018. aasta aprilli paljastas Daily Mail, et Tristian on oma rasedat tüdruksõpra petnud ning selle tõestuseks olid turvakaamera lindistused, kus korvpallur võõraste naistega ööklubis suudleb. Pärast seda on neil olnud kokku-lahku suhe, kuid 37-aastane Khloe on avaldanud soovi, et tahab saada ka teise lapse just Tristianiga.