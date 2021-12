Manfred Vainokivi tõi välja oma uusima filmi muusikat toetava muusikavideo

Film ise räägib loo ennast Mozartiks pidavast režissöörist, kes on aastaid oma filmidega festivalidel töllerdades suurt läbimurret oodanud. Mingil seletamatul põhjusel pole maailm Mozartit ära tundnud. Ikka on au ja kuulsus Salieridele osaks langenud. Lihtne järeldus: maailm pole 200 aastaga midagi õppinud ja kordab sama viga. Kui teisiti ei saa, tuleb õiglus jõuga kehtestada ja maailmale koht kätte näidata. Vanni võttes tabab suurt režissööri jumalik ilmutus – ilmavalgust näeb manifest, mis maailma silmad avab. Suurushullustuses režissöör alustab ristiretke suure ja koletu vaenlase ehk Süsteemi (loe: poliitilise korrektsuse) vastu.

See on film, millega saab kõikide keskpäraste loojate kaitsepühaku Salieri aeg igaveseks ümber.