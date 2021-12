VÕRDLE | Milline muutus! Armastatud filmistaar on kaotanud pea pool kehakaalust

69-aastane kuldgloobuse võitja on viimase neljateistkümne aasta jooksul võtnud pidevalt juurde ja siis jälle alla, kuid viimasel ajal on ta suutnud oma vormi stabiliseerida. "Vanasti keskendusin ma sellele umbes kolm kuud ja võtsin 30 või 40 kilo alla. Siis ostsin ma endale kuuspäki õlut ja läksin vanade harjumuste juurde tagasi," on ta varasemalt öelnud.