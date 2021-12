Charlesi ja Harry suhe on olnud alati eriline. Kui tulevase kuninga suhe oma vanema poja Williamiga on olnud kramplik ja formaalne, siis Harryga on ta olnud lähedasem ja avatum.

2018. aasta esimene pool oli isa ja noorema poja suhtes ka eriline aeg. Charles näitas avalikult välja, kui palju Harry talle tähendab. Erinevates intervjuudes viitas ta oma nooremale pojale erinevate hellitusnimedega. Tal oli ka eriline roll Harry pulmatseremoonial, kui ta viis poja tulevase abikaasa Meghani altari ette.

Nüüdseks on kõik muutunud 180 kraadi. Esimese põntsu pani Harry ja Meghani kolimine naise kodumaale 2020. aasta alguses, kuid Charles solvus lõplikult, kui tänavu märtsikuus läks eetrisse Sussexite kurikuulus intervjuu Oprah Winfreyga.