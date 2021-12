2018. aastal Eestit juba esindanud Elina puhul peetakse miinuseks seda, et Sven Lõhmuse kirjutatud pala "Remedy" on täielik pettumus. Tundub, et Eurovisioni fännid lootsid, et Nechayeva tuleb seegi kord lauluvõistlusele millegi täiesti uudsega.

"Ootasin Elinalt rohkemat. "Remedy" on ilus lugu, aga see on ka kõik. Milline raiskamine," seisab ühes populaarseimas kommentaaris. Siiski loodavad mitmed fännid, et laulu päästab Elina esitus laval.