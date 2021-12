Monaco printsessi isa avas lõpuks suu: Charlene on väga haavatav

Kuigi 43-aastane printsess viibis sel aastal lausa kümme kuud oma kodumaal Lõuna-Aafrika Vabariigis , siis oma Gautengi provintsis elava isaga ei kohtunud ta kordagi. 75-aastase Wittstocki sõnul oli see mehe enda valik, sest ta ei soovinud, et tema tütar kuidagi koroonaviirusesse haigestuks.

"Ma ei tahtnud teda nakatada, sest ta oli läbinud nii palju meditsiinilisi protseduure. Ta on väga haavatav," selgitas Wittstock. Charlene'i kimbutas põskkoopapõletik ning tema seisund olid nii tõsine, et arstid keelasid tal Monacosse tagasi lennata. Jaanuaris LAVi sõitnud naine pääses tagasi oma abikaasa prints Alberti kodumaale alles novembri alguses.

Siiski arvab Wittstock, et tema tütar tuleb veelgi tugevamana tagasi, sest ta on terve elu spordiga tegelenud ning käinud ka olümpiamängudel võistlemas. "Ma tean, kuidas ta on treeninud, ma tean, et ta on tugev," ütles uhke isa.