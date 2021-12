Sel laupäeval esineb Tallinnas legendaarne tantsumuusika produtsent

Saksa elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent ATB on muusikaäris kahekümne aasta jooksul teinud muljetavaldava karjääri. Oma esimese singliga “9 PM (Till You Come)” jõudis mees kohe Briti singlitabeli esikohale. Sealt jätkus edu, mis tõstis artisti maailma top DJ-de hulka.

Oma tegutsemise jooksul on artist välja andnud 11 albumit. Tantsumuusika põrandaid on hullutanud ATB hitid nagu “Don't Stop”, “Killer”, “The Summer” ja paljud teised. Mehe värskeimaks looks on novembri viimasel päeval avaldatud lugu “Starfire”.