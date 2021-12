VIDEO | Lõbus hetk lumiselt linnatänavalt: politseinik tõttas appi teedületavale pakirobotile

Ida-Harju politsejaoskonna juht Roger Krumm postitas Twitterisse omapärase video, kus üks politseinikest julgustab Kalamaja tiheda liiklusega ristmikul pakirobotit teed ületama. Üks kommenteerija on nalja pärast isegi uurinud, et kas pakirobot tõepoolest töötab niimoodi kutsudes.

Sotsiaalmeedias on levinud mitmeid klippe sellest, kus pakirobotid on hiljuti olnud ummikus või lumme kinni jäänud. Näiteks hiljuti oli seesugune juhtum Ristiku tänaval, kus mitu robotit olid lumme kinni jäänud.

Starship Technologies on rahvusvaheline ettevõte, mis arendab ja toodab väikeseid iseliikuvaid robotmasinaid (inglise self-driving robotic delivery vehicles), eelkõige postiteenustele orienteeritud pakiroboteid. Ettevõtte peakontor asub Suurbritannias Londonis. Ettevõtte arendustööd tehakse Eestis Tallinnas.

Starshipi 2 000 000. tellimuse sai Pelgulinnas elav Elo Ilus, kelle sõnul aitavad robotid mitte üksnes võita aega vaid sageli ka kogu päeva. Ta ütles: "Robotid toovad kõige enam rõõmu just lastele. Nad on alati väga elevil, kui meie tellimused saabuvad. Meie igapäevaelu on Starship väga palju kiiremaks, mugavamaks ja mis seal salata - ka rõõmsamaks muutnud."