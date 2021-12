Jennifer Aniston rääkis lõpuks laste saamise kohta suu puhtaks: sellised jutud tegid haiget

52-aastase näitlejatari sõnul on sellised kõlakad teinud talle alati haiget. Samuti ei meeldinud talle ka need jutud, mis rääkisid sellest, kuidas ta väidetavalt valis karjääri laste asemel.

"Tegelikkus on see, et te ei tea, mis minu eraelus või meditsiiniliselt minuga juhtunud on, et ma ei ole lapsi saanud. Nad ei tea mitte midagi ja seetõttu tegid sellised jutud haiget ja olid nõmedad," meenutab ta.

Aniston otsustas seetõttu rohkem endasse tõmbuda ja ei näidanud oma eraelu avalikkusele. "Ma kadusin nii palju ära, kui võimalik, ma lõbutsesin, täitsin igasuguseid lolle rolle ja mind ei kottinud mitte miski," tunnistab "Sõprade" staar. Ta toetus oma sõpradele ja sisendas endale, et tema elu on imeline.

Kuid ta teadustab endale, et nüüd on sellised kuulujutud saanud veelgi suurema mõõtme, sest enam ei kirjuta uudiseid vaid ajakirjanikud, vaid kõikide inimeste elud on sotsiaalmeedias kõigile nähtavad. Seetõttu pistavad oma nina staaride asjadesse ka tavainimesed.

Siiski tunnistab Aniston, et kuigi ta pole viimasel ajal meelelahutusajakirjandust lugenud, siis ta loodab, et 52-aastaselt ei pakuta enam, et ta rase oleks.