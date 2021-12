VÕRDLE | Täielik imagomuutus ja abi ilukirurgilt? "Moodsa perekonna" staari ei tunneks enam äragi!

Juba hittseriaali filmimise ajal toimus 23-aastase näitlejatari välimuse juures palju muutuseid, kuid hiljuti otsustas ta oma juuksed oranžiks võõbata ning kahtlustatakse, et Ariel on ka oma näojooni lasknud muuta. Enne punapeaks hakkamist oli näitlejatar pikemat aega blond.

Kuus aastat tagasi tunnistas noor näitlejatar, et ta on käinud ilukirurgi juures, et lasta oma rindu vähendada. Värskes intervjuus tunnistab ta, et juba teismelisena vaadeldi tema keha seksuaalse pilguga ning ta sai sotsiaalmeedias ka palju negatiivseid kommentaare.