Monaco vürstipalee teine armudraama: printsess Caroline'i seaduslik abikaasa on leidnud endale uue silmarõõmu

67-aastane Ernst, kes on kuninganna Elizabeth II kauge nõbu, kohtus 48-aastase Claudiaga sel suvel Ibiza saarel. Nende suhe on nii kiiresti arenenud, et mõned allikad väidavad, et paar mõtleb juba abiellumisele, kuid enne tuleb ületada suur takistus.