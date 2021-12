'And Just Like That...' TV show premiere, Arrivals, New York, USA - 08 Dec 2021 Foto: Andrew H. Walker/Shutterstock

Just täna on see päev, mida seriaali "Seks ja linna" kõige suuremad fännid on oodanud üle kümne aasta. Lõpuks on HBO Maxi platvormil võimalik näha selle uusversiooni "And Just Like That" esimesi episoode. Seetõttu kogunesid seriaali suurimad staarid New Yorki, kus toimus suurejooneline esilinastus.