Üha rohkem näeme Eesti staaride kehadel tätoveeringuid. Mõnel on see originaalsem, mõnel mitte nii väga. Mida arvavad tätoveerijad Eesti kuulsuste tätoveeringutest? Milline on nende arvates ebaõnnestunud? Kas nad suudavad ära arvata, kellele missugune tätoveering kuulub? Vaata videost!