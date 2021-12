William ja tema abikaasa Catherine on teinud selgeks, et kuigi nende peres kasvavad printsid ja printsess ning nende seas on ka tulevane kuningas, siis mingit erikohtlemist nad oma lastele ei soovi. Seetõttu saavad Charlotte ja tema vanem vend George, kes mõlemad käivad Edela-Londonis asuvas Thomas' Battersea eelkoolis, nautida iga päev tavaliste laste elu.