Tommy Cashi maailmaturnee lõppkontsert toimub maikuus Tallinnas

Instagramis enam kui 900 000 jälgijaga Tommy Cash on kogunud maailmas kuulsust tänu post-soviet räpistiilile ja muusikavideotele, mis oma räige õrnuse ja nihestatud huumoriga on jõudnud miljonite silmapaarideni. Tuntuimatest hittidest on kuulajaid ja vaatajaid köitnud lood nagu “Racked”, “Pussy Money Weed”, “Little Molly” ja “Winaloto”, mida on Youtube'is vaadatud ligi 13 miljonit korda.